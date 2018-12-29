Таким поступком горожане спровоцировали потоп в подвале.

Во Фрунзенском районе петербуржцы смыли матрас в туалет и засорили канализацию. Об этом сообщают в пресс-службе "Водоканала".

Инцидент произошел 4 января на Загребском бульваре. Горожане пожаловались в службы на подтопление подвальных помещений в доме № 35/28.

Как оказалось, причиной аварии стал полутораметровый матрас от кровати.

Сотрудники ГУП "Водоканал" отмечает, что крупногабаритный мусор следует выносить на специальные контейнерные площадки.

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