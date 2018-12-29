Петербургский суд отправил обвиняемого в 102 преступлениях под домашний арест

Суд вынес свой приговор с учетом того, что обвиняемый не судим, у него есть регистрация и постоянное место жительства в России.

Инспектора пограничного ветеринарного контроля по Санкт-Петербургу и Ленобласти Романа Апакова обвиняют в 102 случаях служебного подлога. Однако, суд отправил его за это не в СИЗО, а под домашний арест до 30 января 2019 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Апаков, в период с 6 июня 2016 года по 15 мая 2017 года оставил и подписал 102 ветеринарных сертификата таможенного союза без осмотра и при отсутствии ветеринарного сертификата Бразилии. Он записывал заведомо ложные сведения о том, то мясная продукция из Бразилии была подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме и признана годной для свободной реализации на территории таможенного союза. Сам обвиняемый вину признал.

Суд вынес свой приговор с учетом того, что Апаков не судим, у него есть регистрация и постоянное место жительства в России, работает он смотрителем в храме.

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