В Петербурге задержали подозреваемого, напавшего с ножом на девушку и врача скорой

Пострадавших госпитализировали, подозреваемого передали в следственные органы.

В Петербурге сотрудники ДПС задержали мужчину, подозреваемого в нападении на девушку и врача скорой помощи. Он ударил их ножом. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Днем в полицию поступило сообщение о нападении на врача скорой помощи, который приехал на вызов в общежитие на проспекте Испытателей. На месте сотрудники ДПС увидели раненых ножом врача и молодую девушку.

На выходе из общежития сотрудники задержали 20-летнего молодого человека, который подозревается в содеянном. По предварительной информации, он был в состоянии наркотического опьянения. Пострадавших госпитализировали, подозреваемого передали в следственные органы.

Ранее мы писали, что в ковидном стационаре в Петербурге пациент напал на врача.

Фото: Piter.TV