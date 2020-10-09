Сотрудники ГИБДД с погоней задержали пьяного водителя в Приморском районе

Из-за водителя во время погони пострадал велосипедист.

Водитель попытался скрыться от инспекторов ДПС и сбил велосипедиста. Полицейские намерены добиться, чтобы мужчина больше никогда не сел за руль, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 7 октября, сотрудники ДПС в Приморском районе обратили внимание на неадекватную манеру вождения водителя "БМВ" и попытались его остановить, однако он решил скрыться. Во время погони нарушитель сбил 56-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на "зеленый". Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Погоня продолжилась в подземном паркинге, где правоохранителям все же удалось остановить водителя. За рулем оказался 19-летний молодой человек, он был в состоянии алкогольного опьянения. Петербуржец получил права в январе 2020, но за этот период уже 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Лихача доставили в полицию для составления ряда протоколов.

Ранее МВД опубликовало видео смертельного ДТП с фурой на улице Калинина.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области