Сотрудники ФСБ задержали члена нацбатальона, участвовавшего в блокаде Крыма

Мужчина добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности запрещенного формирования.

Сотрудники ФСБ России по Херсонской области задержали члена нацбатальона, участвовавшего в блокаде Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

В опубликованном релизе отмечается, что задержанный проживал в поселке городского типа Новоалексеевка. Мужчина добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана (признан террористическим и запрещен в РФ). Целью нацбатальона являлось нарушение целостности границ России. Также мужчину обвиняют в участии в продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма.

Ранее ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине.

Видео: УФСБ России по Херсонской области