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Сотрудники ДПС отправили пьяного гонщика под арест на 12 суток
Сегодня, 10:03
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Сотрудники ДПС отправили пьяного гонщика под арест на 12 суток

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Чтобы успокоить злоумышленника, сотрудники полиции применили табельное оружие.

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя ПДД, который на высокой скорости катался по проспекту Стачек ранним утром воскресенья. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 12 июня. 

Лихача за рулем Subaru было сложно поймать. Когда стражи дорожного порядка попросили водителя остановить машину, он дал по газам и улетел от них. Чтобы успокоить злоумышленника, сотрудники полиции применили табельное оружие. У дома № 90 по Ленинскому проспекту иномарку остановили после того, как повредили колеса машины. 

Владельцем авто оказался 24-летний выпивший житель Ропши. Номера на машине являлись "архивными". Суд назначил лихачу наказание в виде 12 суток административного ареста.

Ранее на Piter.tv: стало известно, кто был за рулем каршеринга во время смертельного ДТП у Троицкого моста.

Фото: Pexels

Теги: водитель лихач, дороги, дпс, нарушитель пдд, проспект стачек, скоростной режим, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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