Сотрудники ДПС отправили пьяного гонщика под арест на 12 суток

Чтобы успокоить злоумышленника, сотрудники полиции применили табельное оружие.

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя ПДД, который на высокой скорости катался по проспекту Стачек ранним утром воскресенья. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 12 июня.

Лихача за рулем Subaru было сложно поймать. Когда стражи дорожного порядка попросили водителя остановить машину, он дал по газам и улетел от них. Чтобы успокоить злоумышленника, сотрудники полиции применили табельное оружие. У дома № 90 по Ленинскому проспекту иномарку остановили после того, как повредили колеса машины.

Владельцем авто оказался 24-летний выпивший житель Ропши. Номера на машине являлись "архивными". Суд назначил лихачу наказание в виде 12 суток административного ареста.

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