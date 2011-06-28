В Петербурге сотрудники ГАИ пресекли попытку дачи взятки

Мужчина, находясь в служебном автомобиле экипажа ДПС, с целью непривлечения его к ответственности, предпринял попытку дачи взятки должностному лицу в размере 1 000 рублей.

В Петербурге сотрудниками Госавтоинспекции была пресечена попытка дачи взятки. Об этом сообщило Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 29 сентября у дома 51/53 по набережной реки Фонтанки сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai Solaris под управлением 32-летнего гражданина среднеазиатского государства. В ходе проверки документов сотрудники полиции выяснили, что автомобиль не застрахован. Мужчина, находясь в служебном автомобиле экипажа ДПС, с целью непривлечения его к ответственности, предпринял попытку дачи взятки должностному лицу в размере 1 000 рублей.

Факт дачи взятки был пресечён сотрудниками полиции, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: За взятки в 47 млн рублей осудят 13 сотрудников ГИБДД и Ространснадзора.

Фото: Piter.tv