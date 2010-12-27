Начальника материально-технического снабжения метрополитена посадили за мошенничество

Обвиняемый пробудет под стражей до конца сентября.

В четверг, 24 августа, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения бывшему начальнику службы материально-технического снабжения ГУП "Петербургский метрополитен" Денису Руденко. Подсудимый пробудет под стражей до конца сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, Руденко придумал преступную схему, по которой в декабре 2015 года заключил договор с компанией "Дизаель-энерго" на выполнение работ по модернизации четырех дизель-генераторов,. При исполнении своих обязанностей вместо указанных в смете товаров использовалась более дешевая контрафактная продукция, импользование которых могло привести к сбою ремонтируемого оборудования. Разница составила сумму в 32 млн. рублей. Выплаченные деньги Руденко и другие злоумышленники присвоили себе.

Раньше мы сообщали, что суд отпустил под залог в размере 2 миллионов рублей гендиректора "Дизаель-энерго" Алексея Лазарева, чья компания и поставила в метрополитен непредусмотренное охладители для генераторов.

Фото: Piter.tv