Подозреваемого в хищениях средств петербургского метрополитена отпустили под залог

Суд принял к сведению сотрудничество обвиняемого со следствием.

В четверг, 24 августа, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отпустил под залог в размере 2 миллионов рублей гендиректора АО "МК Дизаель-энерго" Алексея Лазарева, подозреваемого в мошенничестве по отношению к метрополитену. Ходатайство об избрании такой меры пресечения было подано следствием, поскольку обвиняемый сотрудничает со следствием. Об этом сообщает "Росбалт".

По данным следствия, Лазарев при содействии начальника службы материально-технического снабжения ГУП "Петербургский метрополитен" Дениса Руденко и иных лиц в декабре 2015 года заключил с метро договор на выполнение работ по модернизации оборудования. При исполнении своих обязанностей вместо указанных в смете товаров они использовали более дешевую контрафактную продукцию. Разница составила сумму в 32 млн. рублей. Выплаченные деньги злоумышленники присвоили себе.

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