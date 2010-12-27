В Петербурге за взятку задержали подполковника полиции

Женщина-полицейский получила от мигрантки деньги в размере 15 тысяч рублей.

В Петербурге задержали подполковника полиции, начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу и Ленобласти области. Женщину подозревают в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 16 ноября 2018 года подозреваемая получила от мигрантки деньги в размере 15 тысяч рублей. Эту сумму приезжая перечислила на банковскую карту за сокращение установленного законом 6-месячного срока оформления и выдачи вида на жительство в РФ.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". В настоящий момент ГУ МВД проводит проверку, по результатам которой сотрудница будет уволена из органов внутренних дел.

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Фото: Piter.TV