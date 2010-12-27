Мошенница из Петербурга зарабатывала на больных раком людях

Женщина через интернет просила деньги на лечение умирающих.

В Петербурге возбудили уголовное дело против Татьяны Плотниковой, она же Пиренкова или Панасюк. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупных размеров, организованном группой лиц. Об этом пишет 78.ru.

Плотникова размещала на женских форумах или в группах в соцсетях записи, в которых просила деньги на лечение больных раком. Ко всем постам она ставила популярные хэштэги, например #ракдурак или #ракнеприговор. Когда необходимая сумма поступала на счет, женщина стремительно исчезала.

Пострадавшие обратились с заявлением в Следственный комитет. Правоохранители выяснили, что Плотникова причастна как минимум к четырем сборам.

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Фото: Piter.TV