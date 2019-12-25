Сотрудница администрации МО № 54 отделалась судебным штрафом за махинации с билетами на оперу

Женщина раздала билеты не местным жителям, а своим коллегам.

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении специалиста местной администрации МО №54, назначив судебный штраф. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, женщина злоупотребила должностными полномочиями.

Отмечается, что Кошелева решила создать видимость успешного выполнения своей работы, хотя трудилась не очень усердно. В период с февраля по март 2019 года ведущий специалисты организационного отдела администрации незаконно распорядилась семью билетами стоимостью 12 600 рублей. По билетам можно было попасть на оперу "Средство Макропулоса" в Мариинском театре, женщина раздала билеты своим коллегам, которые не знали о намерениях аферистки. В ведомость выдачи билетов на спектакль Кошелева внесла ложные сведения о том, что те семь билетов якобы получили местные жители. Законные права и интересы граждан оказались нарушены. Кроме того, Кошелева причинила своему муниципальному образованию МО ущерб на упомянутую суму.

Кошелева полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном. Суд назначил штраф в 10 000 рублей

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