Сотрудница библиотеки имени Чехова назвала лучшие детские книги для чтения в новогодние праздники

Длинные выходные – отличное время для того, чтобы провести время с книгой.

Сотрудница районной библиотеки имени Чехова в Петербурге назвала лучшие детские книги для чтения в новогодние праздники. Своим топом поделилась ведущий библиограф центральной районной библиотеки имени Чехова Светлана Щипан. Об этом 1 января рассказали "Невские новости".

Длинные выходные – отличное время для того, чтобы провести время с книгой. В список лучшей литературы к праздникам, по мнению эксперта, вошли "Волшебник изумрудного города" и продолжения от Александра Волкова, "Сказки" от Вильгельма Гауфа, "Удивительное путешествие кролика Эдвардса" авторства Кейт Дикамилло, а также "Правдивая история Деда Мороза" Андрея Жвалевского и Евгения Пастернака.

Ранее мы сообщали о том, что автобиографическая повесть, которую писала ветеран Зинаида Антоновна Корнева вместе с командой, выйдет в печатном виде в конце января или в начале февраля.

Фото: Piter.tv