Мертвые животные оказались на пляже.

Сотни погибших медуз на берегу российского курорта сняли на видео. Туристы опубликовали в паблике в социальных сетях ролик, на котором показаны мертвые медузы. Известно, что кадры сделаны на берегу Азовского моря. Несколько очевидцев решили вытаскивать погибших животных из воды на пляж.

Пляжи Азовского моря очищают от медуз автор видео

В комментариях пользователи социальных сетей поблагодарили отдыхающих за заботу. Они отметили, что в переполненной медузами воде не комфортно плавать. Сейчас местные жители не могут ответить на вопрос о том, куда отправятся мертвые медузы после того, как окажутся на берегу. некоторые предположили, что они так и будут разлагаться на пляже.

И что теперь? Они будут разлагаться на пляже? А так другая живность в воде уничтожила бы их естественным путем пользователи соцсетей

"Медузный остров" в Азовском море сняли на видео.

Видео: Instagram / @krasnodar_kray