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В Ленобласти появятся сотни новых площадок для мусора
Сегодня, 11:37
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nastya960

В Ленобласти появятся сотни новых площадок для мусора

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Для этого будут выделены субсидии из бюджета.

В Ленинградской области появятся сотни новых площадок для мусора. Для этого из бюджета региона выделят специальные субсидии для муниципалитета.

Больше всего площадок для твердых коммунальных отходов появится в Волосовском районе (216 штук). В Кингисеппском и Лужском районах появится 104 и 97 площадок соответственно.  

Всего субсидии выделят 46 регионам. Сейчас по всей области есть 5 545 контейнерных площадок, планируется организовать еще 2902.  

В Петербурге предложили узаконить придомовой раздельный сбор мусора. 

Фото: pixabay 

Теги: мусор, отходы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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