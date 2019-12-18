В Ленобласти появятся сотни новых площадок для мусора

Для этого будут выделены субсидии из бюджета.

В Ленинградской области появятся сотни новых площадок для мусора. Для этого из бюджета региона выделят специальные субсидии для муниципалитета.

Больше всего площадок для твердых коммунальных отходов появится в Волосовском районе (216 штук). В Кингисеппском и Лужском районах появится 104 и 97 площадок соответственно.

Всего субсидии выделят 46 регионам. Сейчас по всей области есть 5 545 контейнерных площадок, планируется организовать еще 2902.

В Петербурге предложили узаконить придомовой раздельный сбор мусора.

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