В Петербурге сосулька чуть не убила подростка

В Адмиралтейском районе ледяная глыба свалилась на голову юноши. Молодому человеку потребовалась госпитализация.

В минувший четверг, 22 февраля, новой жертвой петербургских сосулек стал 17-летний подросток. Ледяная глыба упала на молодого человека с крыши одного из домов, расположенных в Адмиралтейском районе. Об этом сообщили правоохранительные органы Петербурга.

По предварительным данным, вечером юноша прогуливался по Бронницкой улицы, как неожиданно возле дома №16 на него свалилась сосулька.

После инцидента подростка в срочном порядке госпитализировали в Детскую городскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего травмы средней тяжести: ушибы мягких тканей головы.

В настоящее время службы устанавливают детали происшествие.

Ранее piter.tv передавал, что в Петербурге назвали районы с самыми опасными сосульками. К примеру, в Центральном насчитали порядка 130 адресов. Кроме того, пресс-служба Смольного сообщала, что рискованно гулять под крышами домов в Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Видео: Youtube, Mih Mal

