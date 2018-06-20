Дмитрия Быкова срочно отправили в Москву в госпиталь имени Бурденко

Состояние писателя и журналиста остается стабильно тяжелым.

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова срочно отправили в Москву. Об этом сообщает издание ФБА "Экономика Сегодня".

Решение об отправке Быкова в столицу было принято 18 апреля. Продолжать лечение в московской клинике решили родственники пациента.

Рейс из Уфы в Москву оплатила редакция "Новой газеты". Председатель редакционного совета Дмитрий Муратов рассказал, что полет прошел нормально. Писателя доставили в госпиталь имени Бурденко.

Состояние Дмитрия Быкова остается стабильно тяжелым. Сейчас он находится в медикаментозной коме.

Напомним, 16 апреля 51-летнему Дмитрию Быкову стало плохо на борту самолета, который летел из Екатеринбурга в Уфу. Поначалу врачи подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, однако диагноз "Инсульт" не подтвердился.

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Фото: Википедия / Mark Nakoykher