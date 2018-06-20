В ВОЗ рассказали о вреде антибиотиков при гриппе

Эксперт заявил, что эти препараты не только не помогут, но и могут навредить.

Антибиотики не только не помогут вылечить грипп, но и могут навредить больному человеку. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на слова руководителя программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ Данило Ло Фо Вонга.

Эксперт заявил, что малые или одноразовые дозы недостаточно сильны, чтобы уничтожить причину болезни. При этом они могут привести к развитию устойчивости бактерии. Данило Ло Фо Вонг подчеркнул, что грипп вызван вирусами, когда как антибиотики борются с бактериями. Поэтому принимать их при гриппе "очень плохая идея".

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Видео: YouTube / STADA