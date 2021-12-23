Состояние одного из заразившихся "омикроном" россиян ухудшилось

Все пациенты без клинических проявлений ранее были привиты от ковида.

Состояние здоровья одного из заразившихся "омикрон"-штаммом коронавируса россиян ухудшилось. Такое заявление в эфире Первого канала сделал главный врач Домодедовской центральной городской больницы. Эксперт Андрей Осипов выступил в рамках программы "Док Ток". Запись доступна на YouTube-платформе.

По словам медика, на данный момент клинические проявления заражения южноафриканским вариантом ковида встречаются у 10% пациентов с "омикрон"-штаммом. В общей сложности на территории Московской области с данным штаммом госпитализировано более 30 пациентов. Симптомы заметны только у трех человек из всего числа инфицированных. Признаки заболевания не выявляются у граждан, которые ранее прошли курс вакцинации.

Напомним, что на 22 декабря в России выявили 41 случай заражения штаммом "омикрон".

Фото и видео: YouTube / Первый канал