Состояние акватории Финского залива в Курортном районе резко ухудшилось

Эксперты определяют состояние акватории по моллюскам: в этот раз они чувствую себя плохо.

В четверг, 25 марта, в пресс-службе СПб ФИЦ РАН сообщили о резком ухудшении состояния морской фауны в Финском заливе Курортного района. Предполагается, что это связано с плохой работой систем водоотведения и канализации.

Таким образом, виновниками стали очистные сооружения, пансионаты, предприятия общественного питания и коттеджи, находящиеся на побережье.

Эксперты судят о состоянии акватории по моллюскам – они чувствуют себя плохо. В Репино и Зеленогорске отметили сильную загрязненность, хотя в Сестрорецке водоемы в норме. Это объясняется тем, что там нет точек общественного питания и дома находятся далеко, в отличие от Репино и Зеленогорска.

Выбрасываемые отходы угрожают здоровью не только морских обитателей, но и людей. Для изменения ситуации владельцы кафе и частных домов должны создать системы очистных сооружений и не тратить воду там, где нет централизованной системы очистки отходов.

Ранее мы писали, что завораживающие виды на Финский залив с высоты "Лахта Центра" попали на видео.

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