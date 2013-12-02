Автор ролика рассказал о том, что сейчас в комплексе идут строительные работы на разных этажах.

Завораживающие виды на Финский залив с высоты "Лахта Центра" попали на видео. Ролик представил пользователь видеохостинга YouTube под ником "artem volkov".

Видео было снято с 74-го этажа здания комплекса. На этой высоте можно наблюдать за панорамами горизонта, которые освещает солнце. Кроме того, по соседству видно строительство и других объектов. Автор ролика рассказал о том, что сейчас в комплексе идут строительные работы на разных этажах.

Ранее мы сообщали о том, что на Приморском шоссе продолжается строительство развязки в районе "Лахта Центра" – подрядчик рассказал о ходе работ.

Видео: YouTube / artem volkov