Подрядчик рассказал о ходе строительства развязки у "Лахта Центра"

На Приморском шоссе продолжается строительство развязки в районе "Лахта Центра". На данный момент на пересечении улицы Савушкина и Приморского шоссе возводят временную эстакаду, которая необходима для работы спецтехники. В будущем здесь появится съезд с Приморского шоссе в сторону делового квартала. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

На данный момент на объекте проводятся подготовительные работы. При этом сильные морозы влияют на работу, так как сложно продавить бетон через бетононасос. А снег отнимает лишь время на его уборку, рассказал представитель подрядчика Андрей Юрченко.

Полностью завершить строительно-монтажные работы должны 15 ноября 2023 года. Первый мостовой пролет планируют устанавливать в апреле. Но уже 7 марта для автомобилистов будет ограничен проезд по правой стороне Приморского шоссе в сторону города.

Фото: ВКонтакте / Комитет по развитию транспортной инфраструктуры