  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:40
141
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Состоялся релиз Bright Memory: Infinite на ПК и консолях Xbox

0 0

Версия бесплатная для купивших оригинальную часть игры.

Состоялся релиз шутера Bright Memory: Infinite на ПК и игровых консолях Xbox. Пользователи успели рассказать о том, что на прохождение сюжетной ветки уйдет около полутора-двух часов. Над разработкой проекта трудилась китайская компания FYQD.

Создатели напомнили, что компьютерная игра является шутером от первого лица. В нее добавлены элементы слэшера. Проект является прямым продолжением игры Bright Memory, которая была презентована в 2018 году. Вторая часть является бесплатной для всех владельцев оригинальной версии игры.

Напомним, что Bright Memory: Infinite используется система очков, подобная Devil May Cry. Геймерам будет доступно стрелковое, холодное оружие. Они получат возможность выполнять при помощи персонажа акробатические маневры и комбинировать атаки. В геймплей создатели также внесли изменения, как и в общую боевую систему.

The Elder Scrolls V: Skyrim — Anniversary Edition с 1300 модами запустили в 4K.

Фото: Steam

Видео: YouTube / FYQD-Studio

Теги: bright memory infinite, xbox, компьютерная игра, шутер
Категории: Культура, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии