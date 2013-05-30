В России вышел фантастический триллер "Чужая Земля"

В четверг, 2 сентября, в российский прокат вышел фантастический триллер Тима Фельбаума "Чужая Земля".
Действие разворачивается в будущем. После глобальной экологической катастрофы всю Землю полностью накрывает водой. Правящей элите удается колонизировать планету Кеплер-209, но люди больше не могут обзавестись потомством из-за особых условий в новой атмосфере.
Трое ученых отправляются на Землю с миссией. Им предстоит узнать, возможно ли все начать сначала. При посадке на воду корабль ученых терпит крушение. В результате из всех астронавтов выживает лишь одна девушка. Теперь судьба всего человечества лежит на ее плечах.
В фильме сыграли Нора Арнезедер, Сара-Софи Бусснина, Иэн Глен, Сопе Дирису и другие актеры.
Ранее мы писали, что в российский прокат вышла драма "После. Глава 3".
Видео: YouTube / Trailer Movie
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