В России вышел фантастический триллер "Чужая Земля"

Действие разворачивается в будущем. После глобальной экологической катастрофы всю Землю полностью накрывает водой.

В четверг, 2 сентября, в российский прокат вышел фантастический триллер Тима Фельбаума "Чужая Земля".

Действие разворачивается в будущем. После глобальной экологической катастрофы всю Землю полностью накрывает водой. Правящей элите удается колонизировать планету Кеплер-209, но люди больше не могут обзавестись потомством из-за особых условий в новой атмосфере.

Трое ученых отправляются на Землю с миссией. Им предстоит узнать, возможно ли все начать сначала. При посадке на воду корабль ученых терпит крушение. В результате из всех астронавтов выживает лишь одна девушка. Теперь судьба всего человечества лежит на ее плечах.

В фильме сыграли Нора Арнезедер, Сара-Софи Бусснина, Иэн Глен, Сопе Дирису и другие актеры.

Ранее мы писали, что в российский прокат вышла драма "После. Глава 3".

Видео: YouTube / Trailer Movie