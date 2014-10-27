Пять вузов Подмосковья вошли в топ-100 лучших по РФ

Всего в перечень вошли вузы из 31 региона страны.

Пять подмосковных высших учебных заведения вошли в топ-100 лучших в РФ. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Ирину Каклюгину.

Она сослалась на десятый рейтинг агентства RAEX. Тройку лидеров подмосковных вузов возглавляют университет "Дубна" (62 место), Московский государственный областной университет (65 место) и Технологический университет в Королеве (71 место). Два следующих места занимают Государственный гуманитарно-технологический университет Орехово-Зуева (88 место), а также Государственный социально-гуманитарный университет Коломны (92 место).

Наши вузы традиционно входят в список лучших, особенно приятно, что они ежегодно укрепляют свои позиции. Это большая победа. Ирина Каклюгина, зампредседателя правительства МО.

Данный рейтинг строится на показателях статистики. При его составлении также учитываются результаты опросов 70 тысяч человек. Всего в RAEX вошли высшие учебные заведения из 31 субъекта РФ.

Ранее мы сообщали, что СПбГУ нашел партнеров на создание технодолины "Невская дельта". Ряд соглашений данное высшее учебное заведение подписало на площадке Петербургского международного экономического форума.

Фото: pixabay.com