Эксперты составили портрет типичной пассажирки российского поезда

Это 32-летняя жительница мегаполиса Елена.

Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил портрет типичной пассажирки поезда.

Это 32-летняя жительница мегаполиса Елена (это имя было самым популярным в 1987 году). Женщина любит ездить одна или покупает билет только для себя. Она ездит на нижней полке в плацкарте и покупает билеты за 3 недели до предполагаемой поездки. Выезжает чаще всего из Петербурга, Москвы или Краснодара (на эти города приходится 48% отправлений). В среднем, Елена проводит в поезде не менее восьми часов и проезжает 698 километров.

Портрет типичной пассажирки составили на основе данных о бронированиях железнодорожных билетов в период с 30 июня 2018 по 1 июля 2019 года.

В июле и августе между Москвой и Петербургом запустят дополнительные "Ласточки".

Видео: YouTube