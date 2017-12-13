Житель Ленобласти получил уголовное дело за размахивание трубой перед полицейским

Мужчина пытался оказать сопротивление при задержании.

В городе Сосновый Бор Ленинградской области местного жителя обвиняют в том, что он во время задержания замахнулся металлической трубой на сотрудника полиции. По информации пресс-службы следственного комитета РФ, нарушителю вменяют статью "применение насилия в отношении представителя власти".

Инцидент произошел 19 ноября прошлого года. Соседи вызвали полицию на улицу Мира, чтобы правоохранительные органы смогли усмирить разбушевавшегося 35-летнего мужчину. Однако у обвиняемого в планах не было сдаваться, и он решил отбиться от полицейского железной трубой.

В ведомстве отмечают, что служащий правопорядка не получил серьезных травм только потому, что успел вовремя увернуться. После этого агрессора задержали и отвезли в отел для дальнейшего разбирательства.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ направили в суд для окончательного принятия решения.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербуржцы получили срок за вымогательство и стрельбу по должнику.