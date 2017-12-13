Петербуржцы получили срок за вымогательство и стрельбу по должнику

В Невском суде рассмотрели дело Дегтерева и Кудренко, выбивавших долги при помощи оружия.

В Петербурге осудили двоих мужчин, которые расстреляли должника. По данным следствия, местные жители не смогли простить жертве 11 миллионного долга. Такую сумму пострадавший взял у строительной компании.

В результате петербуржец смог отдать только 50 тысяч рублей. Однако, до руководства компании эти средства так и не дошли. В Невском районном суде днем 27 февраля Михаила Дегтерева и Бориса Кудренко признали виновными в самоуправстве.

Преступный инцидент произошел ночью 19 декабря 2016 года. Кроме стрельбы, злоумышленники заставили петербуржца под давлением написать долговую расписку. Согласно документу, жертва должна была передать полмиллиона рублей к утру того же дня. Однако, мужчина не смог собрать данную сумму, а при встрече выдал вымогателям 50 тысяч.

Обвинение в вымогательстве подсудимые не признали. Они заявили, что передали все полученные деньги начальству. Суд не поверил словам самоуправцев и приговорил обоих к тюремному сроку. Дегтярев получил три года общего режима, Кудренко - год и два месяца.

