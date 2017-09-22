По их словам, они не ожидали от мужчины таких действий.

Соседи напавшего на ребенка в Щелкове высказались о поведении грабителя. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел 25 октября. 35-летний мужчина отобрал у школьника телефон и хотел сбежать, но был задержан пенсионером. Соседи злоумышленника отметили, что не ожидали от него таких действий. По их словам, мужчина всегда был спокойным. Также сообщается, что он жил с матерью, но в детстве попал в плохую компанию.

Ранее мы сообщали, что суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино.

Фото: Piter.tv