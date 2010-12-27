В Сочи сорванная ветром крыша травмировала пассажира поезда Адлер-Петербург

Мужчина получил легкие повреждения в виде царапин.

Утром 16 июля на станции Лазаревская в Краснодарском крае произошло ЧП. Ветер сорвал крышу одного из пляжных кафе и отбросил ее на железнодорожные провода. В результате инцидента пострадал пассажир поезда Адлер-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Отмечается, что ЧП стало причиной задержки поездов: обломок кровли разорвал контактный провод. Также посторонний предмет повредил окно пассажирского поезда №116 Адлер-Петербург. Легкие повреждения в виде царапин получил один из пассажиров состава.

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