Алексей Сорокин: фан-зона ЧЕ-2020 будет не на Дворцовой, а на Конюшенной площади

Фан-зону решили не переносить на другую локацию.

Генеральный директор организационного комитета по подготовке к Чемпионату Европы по футболу Алексей Сорокин рассказал о том, что фан-зона для болельщиков в Петербурге будет располагаться на Конюшенной площади. Ранее ответственные лица рассматривали возможность устроить подобное пространство на Дворцовой площади.

Специалист добавил, что сейчас не хочет раскрывать всех секретов. Однако, он заметил, что для болельщиков подготовлены сюрпризы. Сорокин выразил надежду, что туристы, прибывшие в страну ради посещения спортивного мероприятия, смогут получить визу по упрощенной системе.

Фото: Piter.tv