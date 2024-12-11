Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" снова обжаловал арест

Владимир Бурдин надеется на более мягкую меру пресечения.

Защита сооснователя российской рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, обжаловала решение судебной инстанции о продлении ему ареста на срок до 11 марта. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Свердловского областного суда.

Вчера в Верх-Исетский суд поступила жалоба от адвоката Бурдина. пресс-служба суда

По решению Верх-Исетского районного суда от 14 ноября 2024 года в СИЗО отправился 51-летний фигурант расследования. Арест был назначен по 11 января, а затем срок продлился еще на месяц. Ранее обжаловать свое заключение под стражу Владимиру Бурдину не удалось. В результате шестого февраля суд вновь продлил музыканту арест - до 11 марта. На последнем заседании по продлению меры пресечения следователь отмечала, что местный житель был задержан 12 ноября, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ). Мужчина признал свою вину в полном объеме. Сам Бурдин говорил на заседании о том, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как все случилось. Суд не указал, чем именно подозреваемый травмировал своего знакомого. Однако позже стало известно, что потерпевший был госпитализирован в больницу с резаным ранением. Владимир Бурдин заметил, что несколько лет был знаком с потерпевшим. Сейчас он готов перед ним извиниться, а сам надеется на более мягкую меру пресечения, чем арест.

Напомним, что Владимир Бурдин – музыкант, сооснователь и участник рок-группы "Смысловые галлюцинации". В коллективе он работал до 1993 года. После распада команды выступал как сольный исполнитель.

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Фото: Piter.tv