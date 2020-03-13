Сооснователь "Яблока" Лукин вышел из партии

Лукин — член Совфеда. Партия же выступала против поправок.

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин вышел из партии. Об этом он рассказал "РИА Новостям".

Владимир Лукин написал письмо руководству партии, в котором уведомил о своём выходе. Он подчеркнул, что написал именно письмо, а не заявление. О мотивах выхода он не рассказал, ответив лишь, что поведает обо всём в мемуарах.

В партии ответили, что причина — голосование Совета Федерации за поправки в Конституцию. Лукин — член Совфеда. "Яблоко" же выступало против поправок, поэтому такое расхождение, посчитал сенатор, противоречит позиции партии.

Лукин отметил, что готов выйти из партии, если его товарищи примут такое решение.

Ранее "Яблоко" пикетировало в Петербурге против поправок в Конституцию.

Видео: YouTube / Канал МПГУ