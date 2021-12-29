Sony представила музыкальные плееры из серии Walkman Signature

Продажи стартуют в апреле 2022 года.

Компания Sony анонсировала флагманские музыкальные плееры NW-WM1ZM2 и NW-WM1AM2 из серии Walkman Signature. Различия между этими двум плеерами заключается в материалах корпуса.

Так, корпус Walkman Signature NW-WM1ZM2 изготовлен из позолоченной бескислородной меди (OFC) чистоты 99,99% (4N)". В связи с этим его цена выше в три раза, если сравнивать с AM2.

В NW-WM1AM2 используется алюминиевый сплав. Соответственно эта модель более дешевая.

Продажи музыкальных плееров должны стартовать в апреле 2022 года. Стоимость их составит 1360 долларов и 3580 долларов.

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Фото: YouTube / Sony