В России её можно будет купить с 19 ноября.

Sony назвала цены на новую PlayStation 5. Приставка в базовой комплектации обойдётся россиянам в 46 999 рублей. Стоимость консоли без дисковода будет равна 37 999 рублей.

О датах выхода новой приставки и её цене в Sony рассказали 16 сентября. В продаже консоль появится в ноябре. В России её можно будет купить с 19 ноября, в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии и Южной Корее — с 12 ноября.

Ранее появился трейлер документального фильма о PlayStation.

Видео: YT / PlayStation