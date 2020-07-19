В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики. Об этом сообщает издательство Wales Interactive.
По сюжету девушка с ником Abicake99 начинает заниматься стримингом. Геймер должен помогать ей с модерацией комментариев и спасти её от анонимного преследования. Трейлер опубликовали 17 июля.
В итоге разработчиков раскритиковали за стереотипное изображение девушки-стримера.
Игра должна была выйти на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в сентябре этого года.
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