Релиз запланирован на 13 августа для РС и 14 августа для консолей.

В субботу, 18 июля, стало известно, что авторы Dying Light перенесли дату выхода дополнения Hellraid. Об этом сообщается на официальной странице разработчиков.

Разработчики отметили, что за время тестирования поклонники поделились множеством полезных отзывов. В настоящий момент, команда намерена реализовать как можно больше из предложенных советов.

Релиз игры запланирован на 13 августа для РС и 14 августа для консолей.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован новый трейлер шутера "Crysis Remastered" для Nintendo Switch.

Видео:YT / Dying Light