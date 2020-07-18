Опубликован новый трейлер шутера "Crysis Remastered" для Nintendo Switch

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в сети появился новый трейлер шутера "Crysis Remastered" для Nintendo Switch. Об этом сообщаются на официальном портале Crysis.
Разработчики отметили, что трейлер, посвящён техническим особенностям игры на консоли Nintendo Switch. В видео презентовали главные графические изменения игры. При этом авторы проекта заявили, что в переиздании улучшится качество текстур.
Релиз Cryisis Remastered для Nintendo Switch состоится 23 июля.
Ранее мы сообщали о том, что геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео.
Видео:YT / Crysis
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