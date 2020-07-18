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Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

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По весу новый контроллер чуть тяжелее DS4.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим. Видеоролик появился на его YouTube-канале. 

Кили отметил, что по весу новый геймпад чуть тяжелее, чем DS4. Также в DualSense есть новый тип вибрации, адаптивные триггеры и встроенный микрофон. Кроме того, разработчики улучшили в нём динамик.

Напомним, что один  геймпад DualSense будет стоит 60 евро.

Ранее мы сообщали о том, что озвучена предполагаемая стоимость Sony PlayStation 5.

Видео:YT / thegameawards

Теги: playstation 5
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура,

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