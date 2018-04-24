Sony Pictures опубликовали новый трейлер "Веном" с Томом Харди

В публичном доступе появился новый трейлер фантастического триллера от Sony Pictures.

"Веном" (VENOM) - это история об одном из самых загадочных, опасных, коварных и сложных существ вселенной Марвелл.

В центре сюжета — Веном, один из самых известных супергероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело озлобленного журналиста Эдди Брока. Этот свирепый и неуязвимый монстр, обладает невероятной силой, властью и могуществом. Ему под силу справится с уничтожением целого мира и порабощением необъятной Вселенной. Его сила заключается в безграничных возможностях, ведь с их помощью он может заполучить власть над любым человеком, глубоко проникнув в его разум и полностью подчинив его собственной воле.

В главной роли снялся Том Харди. В фильме снимались также Том Холланд, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт, Риз Ахмед, Мак Брандт, Марчелла Браджио, Рейд Скотт, Скотт Хэйз.

Мировая премьера и премьера в России назначена на 4 октября 2018 года. Судя по опубликованному трейлеру, зрителям предстоит увидеть захватывающую историю, наполненную спецэфектами.

Видео: Sony Pictures Entertainment