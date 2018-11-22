Телеведущий Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса

Журналист побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире.

Российский телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщили на официальной странице организации.

Журналист побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели. Предыдущий рекорд был поставлен японцем Монте Мино.

С 18 по 24 марта 2019 года кадры с участием Соловьева транслировали по телевизору 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Это на четыре часа больше, чем у японского журналиста.

Ранее Соловьев ответил Гордону за слова о стене между Донбассом и Украиной.

Видео: YouTube/ Просто Пи, TabrizShakhidi

Instagram/ vrsoloviev