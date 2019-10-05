Соловье ответил Гордону за слова о стене между Донбассом и Украиной

Ведущий политической программы на канале "Россия" Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о стене между Украиной и Донбассом.
В эфире телешоу "Свобода слова" Гордон сказал, что на территории Крыма и Донбасса не осталось друзей Украины. Он призвал власти восстанавливать экономику страны на оставшейся части, и показать пример цветущей страны, чтобы регионы сами захотели вернуться обратно.
Соловьев сказал, что таким образом его коллега призывает к капитуляции. Гордона он назвал реинкарнаций бывшего министра иностранных дел Украины Арсения Яценюка.
Ранее отгородить юго-восточную часть Украины стеной предлагал депутат Рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. По его мнению это бы помогло "законсервировать" конфликт.
Видео: YouTube/Дмитрий Гордон, Лариса Долгих
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