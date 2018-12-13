Телеведущий подчеркнул, что не собирается вступать в конфликт.

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста Кирилла Гурьева. Телеведущий не собирается участвовать в дуэли. Об этом сообщает RNS.

По мнению Соловьева, стоит один раз сказать да, как выстроится очередь из желающих прославиться. Также он вспомнил случай, когда Лебедев однажды ударил на передаче Полонского и тут же получил судимость.

"Если ему хочется доказать свои выдающиеся бойцовские способности, пусть в ММА идет выступает", — заявил Владимир Соловьев.

Напомним, журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал Соловьева на дуэль из-за высказывания о строительстве храма в Екатеринбурге. Телеведущий назвал активистов, выступающих против строительства храма в сквере, одержимыми бесами. Гурьев считает, что тем самым Соловьев оскорбил народ и жителей Екатеринбурга.

Фото: ВКонтакте / Вечер с Владимиром Соловьевым