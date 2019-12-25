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Соловьев ответил на критику слов эксперта о Казахстане в его программе
Сегодня, 11:09
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Соловьев ответил на критику слов эксперта о Казахстане в его программе

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Телеведущий отметил, что ему не нравится излишняя эмоциональность.

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику слов эксперта о Казахстане в его программе. Об этом он заявил в эфире "Соловьев Live".

В одном из последних эфиров программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что следующей проблемой России станет Казахстан, поскольку, по его словам, там "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине. В МИД Казахстана ответили, что подобные заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны российских властей.

Соловьев выступил в защиту Дробницкого, отметив, что ему не нравится излишняя эмоциональность. Телеведущий подчеркнул, что политолог высказал свое предложение в отношении Казахстана. Он также добавил, что на государственном уровне все уважительно высказываются о соседней стране.

У нас же свобода слова. Человек сказал, это не государственный служащий, у Дмитрия свое видение, нравится-не нравится.

Владимир Соловьев, телеведущий

Ранее Захарова прокомментировала слова главы MI5 о высланных из Европы "шпионах".

Фото: Соловьев Live

Теги: владимир соловьев, казахстан, критика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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