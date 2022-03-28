Солох: Киев хочет сделать Варшаву гарантом соглашения с Россией

Павел Солох рассказал о том, что Варшава готова поддержать Киев в заключении мирных договоренностей с Москвой.

Руководитель польского Бюро по национальной безопасности заявил о том, что Киев хочет сделать Варшаву гарантом будущего мирного соглашения с российской стороной. Такое заявление в эфире местного телеканала Polsat сделал Павел Солох. Чиновник заметил прессе, что сейчас такой вариант рассматривается в числе прочих, если Украина и РФ смогут прийти к каким-либо договоренностям и подписанию условий.

Мы все этого ждем и все на это рассчитываем. И здесь украинская сторона выражает заинтересованность тем, чтобы поляки были в числе стран, гарантирующих безопасность Украины. Павел Солох, польский чиновник

Солох добавил, что на данный момент между сторонами подобной формулы еще нет в фактическом виде. Однако Варшава приняла сигнал со стороны Украины, касающийся и вопроса того, насколько Киев ценит роль Польши в конфликте.

Моравецкий: ФРГ, Венгрия и Австрия противятся разрыву торговых связей с РФ.

Фото и видео: Facebook / polsatnews.pl