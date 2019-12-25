Моравецкий: ФРГ, Венгрия и Австрия противятся разрыву торговых связей с РФ

Матеуш Моравецкий рассказал, что позицию Варшавы поддерживают в ЕС не все

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о том, что ФРГ, Венгрия и Австрия противятся разрыву торговых отношений с Россией. Такое мнение чиновник высказал в интервью для европейских журналистов во время прибытия на саммит Евросоюза, который уже второй день проводится в Брюсселе.

К сожалению, крупные государства, в особенности Германия…Они воздерживаются от далеко идущих выводов, таких, чтобы здесь и сейчас, разорвать торговлю с РФ…Я думаю, что в этом наш голос был самый сильный. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Глава польского правительства не скрывает официальную позицию Варшавы, которая в текущий момент находится в авангарде сторонников разрыва торговых связей между ЕС и Россией, в том числе и в отношении поставок углеводородов. Моравецкий считает, что партнерам следует как можно быстрее заблокировать поступление новых денежных средств для Москвы.

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Фото и видео: European Commission