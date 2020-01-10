Солодов: в детсаду на Камчатке после землетрясения обрушилась стена

Глава Камчатки раскрыл подробности о работе администрации по ликвидации последствий.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о том, что в детском саду после недавнего землетрясения обрушилась стена. В момент инцидента в здании т не было сотрудников или воспитанников, поэтому никто из людей не пострадал. Соответствующей информацией российский чиновник поделился с подписчиками в видеообращении, опубликованном через социальные сети. Он пояснил, что сегодняшние события в регионе стали настоящим испытанием. Согласно предварительной оценке сейсмологов, сила подземного толчка составила 7,7-7,9 балла. Ранее сообщалось о том, что речь идет о сильнейшем землетрясении для региона с 1852 года. Магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. На данный момент на территории объявлена угроза цунами, сила волны все еще уточняется.

Призываю всех не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи. Мы живем в сейсмоопасном регионе и для нас это не первый подобный опыт. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Владимир Солодов, глава Камчатки

Специалисты тщательно осматривают состояние социально значимых объектов после землетрясения на наличие возможных повреждений. В первую очередь проверки организованы в местных школах, больницах и детсадах. Власти рассказали о том, что в случае обнаружения трещин, серьезных повреждений зданий, иных факторов риска граждан просят звонить по номеру 112 или на горячую линию 8-800-141-00-00.

Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

Фото и видео: Telegram / Солодов. Камчатка, РИА НОВОСТИ, социальные сети