Солистка Little Big рассекретила новую девушку Ильи Прусикина

"Теперь можно" — подписала солистка.

В пятницу, 2 октября, стало известно, что солистка группы Little Big Софья Таюрская показала фанатам новую подругу Ильи Прусикина.

Этим самым Таюрская развенчала миф о том, что у них с Прусикиным роман. Девушка выложила в Instagram фото с возлюбленной недавно разведенного музыканта. На снимке запечатлены певица, подруга Ксения Красовская и Ильич. "Теперь можно" — подписала солистка.

Напомним, что четыре последних года Илья Прусикин жил с Ириной Смелой.

Ранее мы писали, что лидер группы Little Big разводится с Татаркой.

Фото: instagram.com/stories/sonyatayurskaya