Солист балета Мариинского театра Давид Залеев пришел в сознание

Залеев ехал по тротуару на самокате, но затем потерял управление, когда хотел объехать пешеходов. После неудачной попытки солист балета упал на асфальт.

В Мариинском театре рассказали о состоянии 31-летнего солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который впал в кому после падения с электросамоката. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Давид Залеев находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщили в театре.

Давида Залеева госпитализировали в Мариинскую больницу в ночь на 13 мая от дома 43/1 по Лермонтовскому проспекту. Позже благодаря видео с камер наблюдения стало известно, что солист упал с самоката и ударился головой об асфальт.

Фото: официальный сайт Мариинского театра

Видео: Piter.tv