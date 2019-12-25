Toyota начала сокращения на заводе в Петербурге

Работникам предприятия в простое предложены особые условия.

С понедельника, 14 ноября, на заводе Toyota в Петербурге начались сокращения. Об этом сообщает ТАСС.

В простое на городском предприятии японского концерна находятся 1937 сотрудников. Им предложат индивидуальные условия, которые включают в себя выплату 12-ти и более средних зарплат в зависимости от стажа и должности, сохранение ДМС в течение года, а также компенсацию затрат на обучение, переобучение и повышение квалификации в размере до 50 тыс. рублей.

Напомним, что Toyota приняла решение о закрытии петербургского завода в сентябре. Предприятие было открыто в 2007 году, его производительность составляла 100 тыс. автомобилей в год.

Ранее петербуржцы рассказали, за что они готовы доплатить при покупке авто с пробегом.

Фото: Piter.TV